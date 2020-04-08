Водитель, устроивший ДТП с пятью погибшими в Воронежской области, оказался полицейским

8 Апр 2020 2020-04-08T11:54:03+03:00

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Стали известны подробности ДТП в Бутурлиновке на улице Совхозной. Напомним, в 22.54 33-летний водитель «семерки» потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу-Приору». В результате ДТП погибли пять человек. Водитель «Жигулей» и три его пассажира – мужчины 33, 42 и 44 лет скончались на месте аварии, а 22-летний шофер «Лады» умер в реанимации.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что водитель «семерки» был полицейским. В региональном ГУ МВД уточнили, что мужчина работал сотрудником патрульно-постовой службы, но в день, когда случилось ДТП, он находился в отпуске. На место аварии выезжал прокурор Бутурлиновского района Сергей Державин.

Возбуждено уголовное дело ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (до семи лет лишения свободы). Ход его расследования взял на контроль прокурор района.

ИСТОЧНИК KP.RU