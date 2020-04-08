В Воронежской области провели более 7 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию

8 Апр 2020 2020-04-08T11:08:42+03:00

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В Воронежской области проведено уже 7156 исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). Об этом 8 апреля сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Так, только 7 апреля провели 515 исследований.

Проверяют на COVID-19 сейчас в 9 лабораториях: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», 6 медорганизаций и 2 ведомственные лаборатории.

- В области имеется достаточное количество тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению главного государственного санитарного врача полагается тестирование, - уточнили в управлении.

Кого же проверяют? В первую очередь тех, кто вернулся из-за рубежа с признаками респираторных заболеваний или контактировал с зараженными новой коронавирусной инфекцией.

Также берут анализы у пациентов с внебольничными пневмониями и у гражданам старше 65 лет с ОРВИ.

Исследуют медработников с риском инфицирования COVID-19 на рабочих местах. А также всех, кто находится в учреждениях постоянного пребывания (специальные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН) с симптомами респираторного заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU