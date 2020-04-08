В Воронеже гастролер украл три телефона, попросив их «просто посмотреть»

8 Апр 2020 2020-04-08T10:54:13+03:00

Оказалось, что таким способом он промышлял еще по всему Черноземью, да еще в Ростовской области и в Краснодарском крае [фото]

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Полицейские задержали по подозрению в серии ограблений сотовых салонов 31-летнего жителя Ростова-на-Дону. Он действовал по одной и той же простой схеме: вечером заходил в магазин, просил посмотреть телефон, потом просто забирал его и убегал. Всего он украл три мобильника на общую сумму около 100 тысяч рублей. По камерам видеонаблюдения составили ориенировку на наглого грабителя. Ну а потом поймать его было делом техники. Преступник попался на квартире в Воронеже, которую он снимал.

- Мужчина признал свою вину и рассказал, что телефоны сдавал в ломбарды в разных районах города, а деньги тратил на личные нужды. Установлено, что он совершил более десяти аналогичных преступлений в Черноземье, Ростовской области и Краснодарском крае. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» (до четырех лет лишения свободы). Гастролер из Ростова будет дожидаться суда в СИЗО, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU