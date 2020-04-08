В Воронежской области «Нива» вылетела прямо под «КамАЗ»: водитель погиб

8 Апр 2020 2020-04-08T10:01:51+03:00

"Нива" после столкновения с "КамАЗом". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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8 апреля в 1.15 на 596 километра дороги Москва-Астрахань в Грибановском районе 58-летний местный житель, руливший «Нивой», вылетел на встречную полосу. Там ехал «КамАЗ» c прицепом. От страшной силы удара водитель легковой машины погиб на месте. Шофер грузовика, 54-летний житель Воронежской области, по предварительным данным, серьезных травм не получил.

Напомним, еще более страшная авария случилась около 23 часов 7 апреля в Бутурлиновке. Там «семерка» также выехала на «встречку» и врезалась в «Ладу». Погибли все, кто ехали в «Жигулях» - водитель и три пассажира, а мужчина, руливший «Приорой», скончался в реанимации.

- Всего за сутки зарегистрировали 65 ДТП, из них 41 – в Воронеже, 23 – в районах, еще одно – на федеральной трассе. В авариях погибли шесть человек, еще четверо получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU