В Воронежской области в ДТП погибли пять человек

8 Апр 2020 2020-04-08T08:54:57+03:00

Водителя "Лады" увезли в реанимацию, но спасти не сумели. Фото: из архива «КП»

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Во вторник, 7 апреля, в 22.54 в Бутурлиновке на улице Совхозной случилась страшная авария.

- По предварительным данным, 33-летний водитель «семерки» не справился с управлением машиной и выехал на встречную полосу. Там он врезался в «Ладу-Приора». От страшного удара шофер «семерки» и его пассажиры – мужчины 33, 42 и 44 лет погибли сразу. 22-летнего жителя Бутурлиновки, рулившего «Ладой», отвезли в реанимацию, но там он тоже умер. Специалисты выясняют, почему водитель «семерки» потерял контроль над машиной, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU