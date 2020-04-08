В Воронеже ищут подрядчика, готового расширить дорогу в Шилово за 372 миллиона рублей

8 Апр 2020 2020-04-08T08:25:22+03:00

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Мэрия Воронежа объявила аукцион, победитель которого займется реконструкцией автодороги на улице Острогожской в микрорайоне Шилово на участке от улицы Теплоэнергетиков до съезда к плотине водохранилища. На нее власти планируют потратить до 372,4 миллиона рублей. Необходимость реконструкции давно назрела – улица Острогожская не справляется с нынешним наплывом транспорта.

Работы планируют провести в три этапа. На первом будут укладывать асфальт на проезжей части, делать пешеходные дорожки, устанавливать столбы с фонарями и обустраивать «ливневку». На втором займутся велодорожками, которые должны появиться вдоль всей трассы. Параллельно дорогу расширят с двух до четырех полос. Каждая из них будет шириной 3,5-4 метра. Планируется, что в результате средняя скорость движения на этом участке возрастет до 70 км/час. И, наконец, на третьем этапе будут реконструировать переезд через железную дорогу. Все работы нужно будет закончить до 30 апреля 2021 года.

Заявки на участие в торгах принимают до 9.00 14 апреля. В тот же день в 13.00 начнется аукцион.

ИСТОЧНИК KP.RU