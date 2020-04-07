К концу недели Центральный рынок возобновит работу в Воронеже

7 Апр 2020 2020-04-07T22:08:56+03:00

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Воронежцы с 10 апреля снова смогут совершать покупки на Центральном рынке. Правда, чтобы войти внутрь, горожанам нужно будет надеть маски. В администрации рынка обещают, что будут тщательно соблюдать все меры по дезинфекции. Опять же ожидается, что в период самоизоляции поток посетителей будет меньше, чем раньше.

Напомним, средняя проходимость рынка в обычные дни составляла 15 тысяч человек в день. При этом, когда Центральный рынок закрывался 30 марта, говорилось о том, что ограничение будет действовать до 5 апреля. Продлить меру все-таки решили до 10 числа. Хотя рынок специализируется на продаже продуктов, следовательно мог продолжать работать даже в период самоизоляции.

Вместе с тем, администрация учреждения уже в конце марта сообщала, что арендные платежи за время простоя должны быть учтены и перезачислены в счет будущего периода.

ИСТОЧНИК KP.RU