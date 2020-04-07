2020-04-07T22:08:56+03:00
Общество

К концу недели Центральный рынок возобновит работу в Воронеже

Все помещения пришлось закрыть еще 30 марта из-за угрозы распространения коронавируса
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежцы с 10 апреля снова смогут совершать покупки на Центральном рынке. Правда, чтобы войти внутрь, горожанам нужно будет надеть маски. В администрации рынка обещают, что будут тщательно соблюдать все меры по дезинфекции. Опять же ожидается, что в период самоизоляции поток посетителей будет меньше, чем раньше.

Напомним, средняя проходимость рынка в обычные дни составляла 15 тысяч человек в день. При этом, когда Центральный рынок закрывался 30 марта, говорилось о том, что ограничение будет действовать до 5 апреля. Продлить меру все-таки решили до 10 числа. Хотя рынок специализируется на продаже продуктов, следовательно мог продолжать работать даже в период самоизоляции.

Вместе с тем, администрация учреждения уже в конце марта сообщала, что арендные платежи за время простоя должны быть учтены и перезачислены в счет будущего периода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К концу недели Центральный рынок возобновит работу в Воронеже
В Воронежской области новым коронавирусом заразилась беременная женщина
В Воронеже приступили к благоустройству дворов
Число изолированных с подозрением на коронавирус воронежцев на 7 апреля увеличилось до 57
Работа в Воронеже в связи с коронавирусом: где можно заработать удаленно
В Воронеже водитель, насобиравший штрафов на 258 тысяч, «подарил» иномарку судебному приставу
Воронежцы могут задать вопросы о дистанционном обучении главе регионального департамента образования
Эпидемия коронавируса не помешала воронежским браконьерам торговать перелетными птицами на Благовещенье
В Воронежской области рецидивист ударил топором мужчину и сам вызвал скорую
УГМК сворачивает лагерь геологов по разведке никеля в Воронежской области
В Воронежской области муж забил жену кулаками до смерти
В режиме самоизоляции воронежские музеи делают уроки в стримминге и виртуальные раскраски
В режиме самоизоляции оперу "Дон Жуан" Воронежского театра оперы и балета онлайн посмотрели 2500 зрителей
Воронежец перевоплотился в «Незнакомку» Крамского
Продление режима самоизоляции в Воронеже: за последние недели вырос спрос на курьеров