2020-04-07T19:23:42+03:00
Общество

В Воронеже приступили к благоустройству дворов

Всего планируется привести в порядок 68 объектов
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Фото пресс-службы мэрии Воронежа.Фото пресс-службы мэрии Воронежа.
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В мэрии Воронежа сообщили, что с сегодняшнего дня в городе стартовали работы по благоустройству семи дворовых территорий. А всего в этом году приведут в порядок дворы 68 многоквартирных домов. На их реконструкцию направят, как и в 2019-м, около 225 млн рублей. Большая часть суммы – средства федерального бюджета. А всего за предыдущие три года (включая «пилотный», 2017-й)в Воронеже отремонтировали 299 дворов.

Как пояснили в городской администрации, традиционно работы подразделяются на два перечня: минимальный и дополнительный:

- Минимальный включает в себя ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установку скамеек и урн. Дополнительный - реконструкцию детского или спортивного комплексов, устройство дополнительных парковочных мест, монтаж ограждений и ряд других. Читать далее

ИСТОЧНИК KP.RU

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