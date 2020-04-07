В Воронеже приступили к благоустройству дворов

7 Апр 2020 2020-04-07T19:23:42+03:00

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В мэрии Воронежа сообщили, что с сегодняшнего дня в городе стартовали работы по благоустройству семи дворовых территорий. А всего в этом году приведут в порядок дворы 68 многоквартирных домов. На их реконструкцию направят, как и в 2019-м, около 225 млн рублей. Большая часть суммы – средства федерального бюджета. А всего за предыдущие три года (включая «пилотный», 2017-й)в Воронеже отремонтировали 299 дворов.

Как пояснили в городской администрации, традиционно работы подразделяются на два перечня: минимальный и дополнительный:

- Минимальный включает в себя ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установку скамеек и урн. Дополнительный - реконструкцию детского или спортивного комплексов, устройство дополнительных парковочных мест, монтаж ограждений и ряд других. Читать далее

ИСТОЧНИК KP.RU