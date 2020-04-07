В Воронеже водитель, насобиравший штрафов на 258 тысяч, «подарил» иномарку судебному приставу

7 Апр 2020 2020-04-07T17:53:13+03:00

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58-летний житель Новоусманского района 220 раз нарушил правила. За это был оштрафован на общую сумму 258 тысяч рублей. Только вот деньги эти платить не собирался.

Взыскать долг помогла беспечность нарушителя. В один из выходных дней он оставил свой «Мицубиши-Лансер» 2005 года выпуска недалеко от отдела судебных приставов. Один из сотрудников ведомства заметил иномарку, номера которой помнил. В итоге иномарку забрали и по истечении срока, в течение которого владелец мог, хватившись автомобиля, прийти и все же оплатить штрафы, отдали ее на пропажу. Вырученные деньги пойдут на уплату долга.

Впрочем, у злостного неплательщика штрафов есть еще одна машина. Так что не исключено, что долги у него еще будут расти. Если мужчина, конечно, не сделает правильных выводов из этой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU