2020-04-07T17:31:19+03:00
Общество

Воронежцы могут задать вопросы о дистанционном обучении главе регионального департамента образования

Олег Мосолов ответит на все вопросы в прямом эфире
Олег ИВАНОВ
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8 апреля в 14:00 в социальной сети «ВКонтакте» на вопросы о дистанционном обучении ответит глава департамента образования региона Олег Мосолов. Уже сейчас можно поднять волнующую вас тему по телефону 8 (473)210-04-75 или оставлять в комментариях по ссылке. По этому же адресу в дальнейшем будет доступен прямой эфир.

Напомним, мы уже собирали подробный материал о том, как организуют дистанционное обучение для воронежских школьников.

На портале дистантврн.рф для ребят разместили ссылки на различные образовательные ресурсы, онлайн-уроки, структурировали контент по возрастам и предметам. На этом же ресурсе учителя в течение недели могут пройти обучающие вебинары по системе дистанционного преподавания. Расписание занятий - по ссылке.

Напомним, первый день дистанционного обучения у школьников пошел на по плану. 6 апреля воронежцы не смогли зайти в электронный журнал «Дневник.ру» из-за технического сбоя. Сайт не загружается и выдает ошибку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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