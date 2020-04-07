Эпидемия коронавируса не помешала воронежским браконьерам торговать перелетными птицами на Благовещенье

7 Апр 2020 2020-04-07T17:29:33+03:00

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Несмотря на эпидемию коронавируса, режим всеобщей самоизоляции и законодательный запрет, браконьеры в Благовещенье, 7 апреля, с утра пораньше заняли места на подходах к воронежским храмам, предлагая за деньги «выпустить на волю» пташек, томящихся в тесных клетках. Надо сказать, что обычай выпускать на волю птицу в Благовещенье не имеет ничего общего с православными традициями и церковью не поощряется.

Каждый год экологи и зоозащитники пытаются предотвратить издевательство над пернатыми, приводящее к их массовой гибели. Добычей браконьеров обычно становятся певчие птицы, только прилетевшие к нам. Их ловят в лесу за 1-3 месяца до праздника и содержат в неприемлемых условиях, в результате чего в день продажи у них имеется множество травм.

- В таком состоянии выпущенные птицы уже не в состоянии улететь (в лучшем случае отлетают на 1-5 метров), - рассказали зоозащитники. - Кроме того, ослабленные и истощенные лесные птицы, не приспособленные к условиям города, становятся добычей кошек, собак, гибнут под колёсами автомобилей. Погибают они и от чрезмерного сдавливания в руках детей.

Кроме того, общение с дикими птицами таит угрозу распространения опасных болезней, особенно в условиях существующей эпидемии.

К сожалению, Воронеж в последнее время стал лидером по объемам продаж певчих птиц на Благовещенье. В прошлом году собрали около 300 птиц, но это только малая часть от проданных.

В связи с этим активисты-зоозащитники просят горожан не покупать птиц, а нарушителей фотографировать и направлять материалы им или в полицию. По закону нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей для граждан и от 15 до 150 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей.

Фото и видеоматериалы нарушений направляйте директору Центра охраны животных "Наша природа" Елене Шерстяных через ее страницу в соцсети "Вконтакте". А подобранную птицу передавайте Юлии, связаться с ней можно по телефону: 8-919-242-97-91.

ИСТОЧНИК KP.RU