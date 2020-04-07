В Воронежской области рецидивист ударил топором мужчину и сам вызвал скорую

7 Апр 2020 2020-04-07T16:47:51+03:00

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В Павловском районе встретились два мужчины 42 и 48 лет, в свое время отсидевшие за воровство. Благостной беседа у них не получилась, она вскоре переросла в ссору. Старший рецидивист схватил топор и ударил обухом младшего по голове. А когда понял, что натворил, испугался и вызвал скорую.

Врачи забрали раненого в больницу и сообщили об этом ЧП в полицию. Стражи порядка узнали адрес, где все это случилось, и вскоре задержали 48-летнего мужчину и доставили его в отдел полиции. Там он признал свою вину. Решается вопрос о его заключении под стражу.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до восьми лет лишения свободы), - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU