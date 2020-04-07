УГМК сворачивает лагерь геологов по разведке никеля в Воронежской области

7 Апр 2020 2020-04-07T16:43:12+03:00

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Жители Новохоперского района сообщили в социальных сетях, что в поселке Сорокино ликвидируют базу геологов: уже сносят заборы, увозят вагончики и, по словам рабочих, будет разобрано общежитие.

Напомним, Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) проводила геологоразведочные работы на двух месторождениях: на Елкинском, и на Еланском. Говорилось, что совокупная потенциальная мощность обоих месторождений прогнозируется в объеме примерно 1 млн тонн никеля.

- Лагерь сейчас действительно демонтируют в связи с тем, что сейчас идут проектные работы и будущий комбинат будет располагаться несколько в стороне. Свои функции нынешний лагерь уже выполнил. Все сооружения были временными, поэтому их сейчас и сворачивают. Это плановые работы, - объяснил «КП-Воронеж» полномочный представитель УГМК в Новохоперском районе Андрей Свиридов.

Если решение о строительстве горно-обогатительного комбината (ГОК) не изменится, то по лицензии его ввод в эксплуатацию намечен на июнь 2023 года, а выход на проектную мощность - к 2028 году. Когда начнется строительство ГОКа, тогда, вероятно, для рабочих возведут новые помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU