В режиме самоизоляции воронежские музеи делают уроки в стримминге и виртуальные раскраски

7 Апр 2020 2020-04-07T15:48:19+03:00

А также он-лайн экскурсии

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На самоизоляции в условиях борьбы с коронавирусом большой интерес у воронежцев вызывают музейные онлайн-проекты.

В начале апреля сотрудники Воронежского художественного музея имени Крамского запустили проект #КрамскойНаСвязи. Он включает цикл бесед об экспонатах из музейного собрания. Также всем любителям искусства доступны видеоролики о шедеврах отечественной и зарубежной живописи, вечных загадках древнеегипетских экспонатов и идеальной гармонии произведений античного искусства.

Музей-заповедник «Дивногорье» в удаленном доступе предлагает посетителям виртуальную раскраску-путешествие «Обитатели дивногорских морей».

В рамках онлайн мероприятий музея-заповедника «Костенки» проводятся лекции-беседы, «Неандертальский урок» в стримминге, а с 10 апреля начнется демонстрация музейного фильма «Костенки. 135 лет исследований».

ИСТОЧНИК KP.RU