В режиме самоизоляции воронежские музеи делают уроки в стримминге и виртуальные раскраски
На самоизоляции в условиях борьбы с коронавирусом большой интерес у воронежцев вызывают музейные онлайн-проекты.
В начале апреля сотрудники Воронежского художественного музея имени Крамского запустили проект #КрамскойНаСвязи. Он включает цикл бесед об экспонатах из музейного собрания. Также всем любителям искусства доступны видеоролики о шедеврах отечественной и зарубежной живописи, вечных загадках древнеегипетских экспонатов и идеальной гармонии произведений античного искусства.
Музей-заповедник «Дивногорье» в удаленном доступе предлагает посетителям виртуальную раскраску-путешествие «Обитатели дивногорских морей».
В рамках онлайн мероприятий музея-заповедника «Костенки» проводятся лекции-беседы, «Неандертальский урок» в стримминге, а с 10 апреля начнется демонстрация музейного фильма «Костенки. 135 лет исследований».
ИСТОЧНИК KP.RU