В режиме самоизоляции оперу "Дон Жуан" Воронежского театра оперы и балета онлайн посмотрели 2500 зрителей

7 Апр 2020 2020-04-07T15:48:54+03:00

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В режиме самоизоляции в борьбе с коронавирусом учреждения культуры Воронежской области продолжают налаживать дистанционное общение с поклонниками искусства. Чтобы воронежцы могли наполнить культурным содержанием жизнь, не выходя из дома, на сайтах и в соцсетях культурных учреждений запускают он-лайн проекты. К примеру, театр оперы и балета начал заливать в этот раздел популярные балеты. Потому как видит большой интерес зрителей: к примеру, трансляцию записи оперы «Дон Жуан» Моцарта просмотрело около 2500 человек.

Сказку «Конек-Горбунок» на сайте Воронежского театра юного зрителя за 10 дней трансляции посмотрело 838 человек. Охват аудитории официальной группы «ВКонтакте» Воронежской филармонии за 10 дней составил 7446 пользователей.

Не отстают и библиотеки. На их сайтах и в соцсетях появляются прямые эфиры с творческими людьми, виртуальные выставки, подборки книг.

Библиотеки совершенствуют работу в онлайн-формате, а читатели получают знания в режиме #лучшедома. Сотрудники юношеской библиотеки имени Кубанева пригласили воронежцев поучаствовать сразу в двух интернет конкурсах: «Судари и Сударыни» (участникам нужно придумать новые или вспомнить забытые формы обращения незнакомых друг с другом людей в общественных местах) и «Воронежские Лингвосмайлики-2020» (направлен на формирование устойчивой культуры речевого общения жителей большого города). Работы можно прислать на электронную почту voub@mail.ru.

На сайте и аккаунтах соцсетей областной детской библиотеки появились статьи о новых книгах, знаменитых людях, памятных местах Воронежского края. Готовится к размещению на сайте обзор книг для родителей «Для воспитания веры в себя» и видеообзор детской литературы «Как приобщить ребенка к чтению».

В отдельных библиотеках региона есть возможность продлить срок возврата книг по электронной почте, телефону или через соцсети. Задать вопросы сотрудникам библиотек можно через Виртуальную справочную службу или онлайн-форму на сайтах учреждений. По электронной почте библиотекари также рекомендуют книги по личным запросам читателей.

ИСТОЧНИК KP.RU