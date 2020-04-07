2020-04-07T15:21:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежец перевоплотился в «Незнакомку» Крамского

Художник Виктор Циряниди воспроизвел известную картину в рамках мирового флешмоба
Ярослав ИВАНОВ
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Фейсбук Виктора ЦирянидиФейсбук Виктора Циряниди
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В режиме самоизоляции в борьбе с коронавирусом воронежцы массово поддерживают мировой флешмоб #изоизоляция. Смысл шутливой акции – подручными домашними средствами в условиях карантина воспроизвести произведения искусства. А потом выложить фото в соцсети. Без фотошопа!

Акция понравилась людям в разных странах, ее называют «антихандрическим» флешмобом и «карантинным искусством» за то, что объединяет и поднимает настроение.

Воронежцы тоже попробовали свои силы в «копировании» шедевров живописи, кадров из фильмов и мультиков. Руководитель танго-клуба «Дон Милонгеро» Дмитрий Баклашов вместе со Светланой Романовой воспроизвели картину Павла Федотова «Свежий кавалер». Актер Камерного театра Камиль Тукаев "сыграл" героя полотна Рейнольдса Джошуа "Джон Мюррей, 4-й граф Данморе".

Но интереснее всех перевоплотился воронежский художник Виктор Циряниди: он предстал в образе «Незнакомки» Крамского (картина называется «Неизвестная»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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