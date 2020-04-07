Воронежец перевоплотился в «Незнакомку» Крамского
В режиме самоизоляции в борьбе с коронавирусом воронежцы массово поддерживают мировой флешмоб #изоизоляция. Смысл шутливой акции – подручными домашними средствами в условиях карантина воспроизвести произведения искусства. А потом выложить фото в соцсети. Без фотошопа!
Акция понравилась людям в разных странах, ее называют «антихандрическим» флешмобом и «карантинным искусством» за то, что объединяет и поднимает настроение.
Воронежцы тоже попробовали свои силы в «копировании» шедевров живописи, кадров из фильмов и мультиков. Руководитель танго-клуба «Дон Милонгеро» Дмитрий Баклашов вместе со Светланой Романовой воспроизвели картину Павла Федотова «Свежий кавалер». Актер Камерного театра Камиль Тукаев "сыграл" героя полотна Рейнольдса Джошуа "Джон Мюррей, 4-й граф Данморе".
Но интереснее всех перевоплотился воронежский художник Виктор Циряниди: он предстал в образе «Незнакомки» Крамского (картина называется «Неизвестная»).
ИСТОЧНИК KP.RU