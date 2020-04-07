Продление режима самоизоляции в Воронеже: за последние недели вырос спрос на курьеров

7 Апр 2020 2020-04-07T15:58:15+03:00

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Режим нерабочих дней в Воронеже, впрочем как и по всей стране, продлен до конца апреля. Вместе с ним увеличилось и время самоизоляции. Работодатели должны сохранить своим сотрудникам зарплату. Однако некоторые воронежцы все равно боятся, что могут потерять свои места.

Но есть же сферы, где по-прежнему требуются руки и ноги для работы? Быть может, на отдельных специалистов даже вырос спрос? С этими вопросами «КП-Воронеж» обратилась к специалистам рекрутингового портала HeadHunter.

Оказалось, что за последние три недели количество предложений для курьеров выросло. Так, за три недели, с 24 февраля по 15 марта, компании разместили 28 вакансий, а за такой же промежуток времени с 16 марта по 5 апреля – уже 54 вакансии. Однако говорить о том, что вакансии курьеров занимают значительную долю на региональном рынке, все-таки не приходится.

- Относительно стабильным остается спрос на специалистов сферы продаж, IT и телекоммуникаций, строительства и недвижимости. Эти профессиональные области остаются в первой пятерке по количеству вакансий в регионе, - комментирует Екатерина Каркоцкая, ведущий менеджер по маркетингу и PR компании HeadHunter.

Резкого увеличения спроса водителей, комплектовщиков, продавцов-кассиров в регионе не наблюдается - хотя им и разрешено сейчас работать. Видимо, справляются силами тех, кто уже трудился до этого.

Также нам отметили, что вакансии так или иначе остаются во всех профессиональных областях, даже в тех сферах, которые пострадали сильнее других.

ИСТОЧНИК KP.RU