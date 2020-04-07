2020-04-07T15:24:53+03:00
Общество

В Воронеже без воды остались жители семи домов на двух улицах

Коммунальщики сообщили. что практически устранили аварию
Юрий КОЗЛОВ
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Жители улиц Челюскинцев и Гродненской Ленинского района жалуются на то, что у них нет воды. В управляющих компаниях им сообщили, что ее перекрыли работники «РВК-Воронеж».- «Пересохли» краны у жителей по крайней мере семи домов.

- Наши специалисты обнаружили неполадки в задвижке арматуры. Ее уже отремонтировали. Воду пустили. По данным тех, кто работал на этом участке, она должна зажурчать в кранах жителей лишившихся ее домов уже в ближайшее время, - рассказали в пресс-службе «РВК-Воронеж»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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