2020-04-07T15:09:22+03:00
Происшествия

В Воронежской области поймали наркокурьера с 1,5 кг метадона

Вскоре задержали и шестерых его подельников
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники воронежского управления по контролю за оборотом наркотиков в ходе совместной операции с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга, Ростовской, Калининградской, Вологодской областей задержали банду наркоторговцев. Они продавали смертоносное зелье через тайники, или отправляя его по почте в восьми регионах России. Клиентов находили в интернете, а деньги им «бросали» на электронные кошельки.

Сначала в Воронежской области задержали курьера, перевозившего оптовую партию синтетических наркотиков. При обыске у него нашли около 1,5 килограмма метадона. Затем полицейские поймали еще шестерых наркоторговцев – закладчиков и оператора, через которого связывались с покупателями. При обысках в тайниках и почтовых посылках изъяли более 2,5 килограммов синтетических наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере» и части 2 статьи 201 УК РФ «Участие в преступном сообществе». Ответственность по первой – 20 лет тюрьмы либо даже пожизненное наказание (но срок могут уменьшить из-за того, что преступление не было доведено до конца).

- Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этой противоправной деятельности, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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