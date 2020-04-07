В Воронеже в магазине женщину били камнем

7 Апр 2020 2020-04-07T14:40:59+03:00

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7 апреля около часа ночи в одном из магазинов Железнодорожного района произошел совершенно дикий случай. Четыре человека, зашедшие в торговую точку, начали драться. В ходе потасовки 43-летний мужчина начал бить 41-летнюю женщину камнем. Продавец нажал на тревожную кнопку и вызвал сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.

Стражи порядка разняли дерущихся. Женщине, которую ударили камнем, вызвали скорую, ее отвезли в больницу. Сотрудники Росгвардии выяснили, что все участники драки были пьяны. При этом двое были ранее судимы – орудовавший камнем мужчина и его жена. Не имела проблем с соблюдением закона сама пострадавшая и четвертая участница компании – знакомая избитой.

ИСТОЧНИК KP.RU