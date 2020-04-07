2020-04-07T14:33:58+03:00
Происшествия

В Воронеже производитель мяса незаконно получил грант - 560 тысяч

Теперь может получить 6 лет
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже 37-летний глава фермерского хозяйства незаконно получил крупный грант. Предприниматель, занимающийся разведением крупного рогатого скота, представил фиктивные документы на получение субсидии на развитие бизнеса.

Мужчина указал в заявке, что имеет рынок сбыта мяса, и предъявил фиктивный договор поставки одному из предпринимателей города. В итоге бизнесмен получил около 560 тысяч рублей. Но все тайное становится явным.

Теперь ему придется ответить за мошенничество в крупном размере. Мужчине грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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