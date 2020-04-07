2020-04-07T13:55:31+03:00
Происшествия

Добровольцы спасли зайчат во время пала сухой травы в Воронежской области

В последнее время заметно выросло число таких происшествий
Олег ИВАНОВ
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Малыши выглядят крайне напуганнымиМалыши выглядят крайне напуганнымиФото: ГУ МЧС по Воронежской области
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Спасатели из добровольной пожарной команды Пасековского сельского поселения Кантемировского района спасли двух маленьких зайчат при тушении пала сухой травы. Судя по фото, малыши выглядят крайне напуганными.

Мы уже писали, что с 1 марта случилось уже 2570 пожаров. Больше половины из них - загорания травы и сухого камыша. По сравнению с тем же периодом 2019 года число таких пожаров возросло более чем в четыре раза. Из-за этого намного раньше срока - с 1 апреля - пришлось вводить особый противопожарный режим.

6 апреля сотрудники МЧС около трех часов боролись с огнем на улице Екатерины Зеленко в Коминтерновском районе. С большим трудом удалось не допустить того, чтобы пламя добралось до жилых домов.

Если вы заметили пожар, звоните по номерам экстренных служб «112» или «101» или по телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки бесплатные, их принимают круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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