2020-04-07T13:10:52+03:00
Общество

В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Неблагоприятные погодные условия грозят падением плохо укрепленных конструкций, старых деревьев, обрывом проводов
Ярослав ИВАНОВ
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Спасатели объявили штормовое предупреждение на 8 апреля. По сообщению Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра с 9.00 до 18.00 в Воронеже и местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

Это грозит падением слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, остановок, старых деревьев, шифера с крыш, обрывом электропроводов. Помните, смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам!

Чтобы избежать травм, лучше посидите дома, тем более, что режим самоизоляции никто не отменял! Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «01», с мобильного «112», телефон доверия - 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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