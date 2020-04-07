2020-04-07T13:03:52+03:00
Происшествия

В Воронежcкой области число пожаров травы возросло в четыре раза

Их виновников оштрафовали на 200 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Пожарные уже устали тушить то и дело возникающие очаги возгорания травы и камыша.Пожарные уже устали тушить то и дело возникающие очаги возгорания травы и камыша.Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области
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В региональном ГУ МЧС сообщили, что с 1 марта случилось 2570 пожаров. Больше половины из них - загорания травы и сухого камыша. Их было 1434. По сравнению с тем же периодом 2019 года число таких пожаров возросло более чем в четыре раза. Из-за этого намного раньше срока - с 1 апреля - пришлось вводить особый противопожарный режим.

Напомним, 6 апреля сотрудники МЧС около трех часов боролись с огнем на улице Екатерины Зеленко в Коминтерновском районе. С большим трудом удалось не допустить того, чтобы пламя добралось до жилых домов.

По прогнозам синоптиков, 8 апреля с 9.00 до 18.00 ожидается резкое усиление северо-западного ветра – до 15-20 м/с. Это увеличивает опасность быстрого распространения пожаров травы.

В региональном ГУ МЧС еще раз напоминают воронежцам и жителям области о том, что вообще-то нужно соблюдать режим всеобщей самоизоляции, а не разводить костры на природе да еще и не тушить их нормально. А также назвали цифру по штрафам за нарушения пожарной безопасности – она составила около 200 тысяч рублей. Если принять во внимание, что ранее обещали штрафовать на максимальную сумму (это четыре тысячи рублей), можно предположить, что поймать за руку удалось 50 человек.

Если вы заметили пожар, звоните по номерам экстренных служб «112» или «101» или по телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки бесплатные, их принимают круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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