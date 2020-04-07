Работникам агропредприятий в Воронежской области задерживали зарплату

7 Апр 2020 2020-04-07T12:42:30+03:00

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Прокурорские сотрудники нашли массу нарушений законодательства на агропредприятиях в Новохоперском районе.

Так, 17 сотрудникам одной из организаций зарплату за октябрь 2019 года выплатили с нарушением срока. Предприятие не утвердило формы расчетных листов, извещения в письменной форме о составных частях зарплаты каждого работника.

Нарушали на предприятии и антикоррупционное законодательство. Не были назначены ответственные лица за профилактику коррупционных правонарушений, не разработаны и не внедрены в практику стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы организации, отсутствует кодекс служебного поведения работников организации, а также план мероприятий по противодействию коррупции на 2020 год.

- Аналогичные нарушения выявлены еще на трех предприятиях агропромышленного комплекса района. Руководителей организаций обязали устранить нарушения закона и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU