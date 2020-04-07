2020-04-07T12:25:22+03:00
Происшествия

Контролера капремонта в доме в центре Воронежа выбрали, подделав подписи жильцов

Участникам аферы грозит два года тюрьмы
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники прокуратуры Центрального района проверили жалобу жильцов дома № 6 на улице Плехановской на подделку документов общего собрания. Они выяснили, что в октябре 2019 года на нем выбрали человека, который от имени всех владельцев квартир должен был участвовать в приемке работ по капремонту. Он имел право, в частности, подписывать акты по ним.

В приложениях к протоколу общего собрания был реестр хозяев квартир, присутствующих на нем. В них были также сведения о том, как они голосовали. Однако люди, указанные в этих документах, заявили, что на собрании не были, подписи в бумагах, якобы принадлежащие им, подделаны.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ «Подделка официального документа». Участникам аферы грозит ограничение свободы до двух лет, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест – до полугода, либо лишение свободы на два года, - сообщили в прокуратуре Центрального района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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