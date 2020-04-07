2020-04-07T12:23:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежцы в период самоизоляции могут проконсультироваться с офтальмологом по телефону

Бесплатный «прием» ведется по будням с 9:00 до 15:00
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Из-за угрозы распространения коронавируса в больницах, поликлиниках и других медицинских организациях временно ограничен плановый прием пациентов. Напомним, режим самоизоляции в Воронежской области введен до конца апреля.

Вот и в областной офтальмологической больнице временно не принимают пациентов. Исключение - неотложная офтальмологическая помощь - ее продолжают оказывать круглосуточно.

Но теперь есть другая возможность проконсультироваться с врачом-офтальмологом высшей категории. Светлана Смольянинова по будням с 9:00 до 15:00 проводит консультации по телефону «горячей линии» - 8(473)202-03-30.

- Если вы позвонили на «горячую линию» и слышите длинные гудки, то это означает, что оператор разговаривает с другим пациентом. Информация о сроках возобновления плановых консультаций будет передана в администрацию поликлиник по месту жительства (прикрепления). Сроки плановой госпитализации могут быть пересмотрены в соответствии с имеющимися у пациента медицинскими показаниями. За всей интересующей информацией вы можете следить на официальном сайте офтальмологической больницы, - сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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