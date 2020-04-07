2020-04-07T12:21:27+03:00
Общество

В школах в Воронежской области учеников незаконно заставляли платить за испорченные учебники

А еще дисциплинарно наказывали
Ярослав ИВАНОВ
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Сотрудники прокуратуры обнаружили множество нарушений законодательства об образовании в школах Лисок.

- В нескольких учебных заведениях обнаружили локальные акты, по которым несовершеннолетних обязывали платить за испорченные ими учебники, за не выполненные требования по сохранности учебников лишали права на бесплатное пользование библиотечным фондом. В ряде школ Правилами внутреннего распорядка несовершеннолетним было запрещено после звонка об окончании урока покидать помещение класса без разрешения учителя. Кроме того, выявлены нормативные акты нескольких образовательных организаций, по которым предусматривалась возможность применения к школьникам дисциплинарных взысканий, не предусмотренных законом, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Ведомство опротестовало 19 незаконных локальных актов образовательных организаций района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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