Воронежец по поддельным справкам получил 55 тыс субсидии на оплату жилья и коммуналки
38-летний воронежец попался на незаконном получении субсидий. Мужчина предоставил в управление социальной защиты населения района заведомо ложные документы - справки о заниженных доходах, чтобы получить субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. В прокуратуре Воронежской области сообщили, что справки он изготовил самостоятельно, подделав подпись руководителя и печать организации-работодателя.
В итоге по поддельным документам воронежцу перечислили из бюджета Воронежской области с сентября 2017 года по февраль 2020 года более 55 тыс. рублей.
Теперь мужчину будут судить за мошенничество.
ИСТОЧНИК KP.RU