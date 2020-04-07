2020-04-07T12:06:47+03:00
Происшествия

Воронежец по поддельным справкам получил 55 тыс субсидии на оплату жилья и коммуналки

Мужчина сам нарисовал печать и подпись руководителя своей работы
Ярослав ИВАНОВ
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38-летний воронежец попался на незаконном получении субсидий. Мужчина предоставил в управление социальной защиты населения района заведомо ложные документы - справки о заниженных доходах, чтобы получить субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. В прокуратуре Воронежской области сообщили, что справки он изготовил самостоятельно, подделав подпись руководителя и печать организации-работодателя.

В итоге по поддельным документам воронежцу перечислили из бюджета Воронежской области с сентября 2017 года по февраль 2020 года более 55 тыс. рублей.

Теперь мужчину будут судить за мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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