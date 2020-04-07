В Воронежской области водителя, повторно пойманного пьяным за рулем, лишили прав на 3 года
Кантемировский суд вынес приговор 24-летнему мужчине, дважды пойманному пьяным за рулем.
Сотрудники ДПС остановили его в Кантемировке утром 19 января 2019 года: парень управлял автомобилем «Лада Приора» явно подшофе. Водитель дал согласие на освидетельствование алкотестером, который показал 0,183 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. При проверке выяснилось, что мужчина сел за руль и без прав. Его их лишили 8 ноября 2017 года - на 1 год и 7 месяцев, за то, что уже его останавливали пьяным за рулем ВАЗ-210740.
В этот раз суд назначил мужчине наказание в виде 160 часов обязательных работ и лишением прав на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU