В Воронежской области водителя, повторно пойманного пьяным за рулем, лишили прав на 3 года

7 Апр 2020 2020-04-07T11:48:20+03:00

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Кантемировский суд вынес приговор 24-летнему мужчине, дважды пойманному пьяным за рулем.

Сотрудники ДПС остановили его в Кантемировке утром 19 января 2019 года: парень управлял автомобилем «Лада Приора» явно подшофе. Водитель дал согласие на освидетельствование алкотестером, который показал 0,183 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. При проверке выяснилось, что мужчина сел за руль и без прав. Его их лишили 8 ноября 2017 года - на 1 год и 7 месяцев, за то, что уже его останавливали пьяным за рулем ВАЗ-210740.

В этот раз суд назначил мужчине наказание в виде 160 часов обязательных работ и лишением прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU