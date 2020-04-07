2020-04-07T12:02:36+03:00
Общество

В центре Воронежа восстанавливают газоны

Это позволит сделать дороги чище
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В Воронеже начались работы по рекультивации газонов. По поручению мэра рабочие комбинатов благоустройства опускают уровень газонов, чтобы земля с них не попадала на проезжую часть и с колесами машин не разносилась по городу.

В Ленинском районе запланировали работы на 14 газонах общей площадью 23,1 тысяч квадратных метров.

- Уже выполнены работы по выборке и вывозу излишков грунта для последующего обустройства газонов на шести улицах: Матросова, Челюскинцев, Краснознаменная, Петровская набережная, дамба ВОГРЭС, транспортная развязка Грамши, - рассказали в управе Ленинского района.

На другие газоны, наоборот, завезут грунт и посеют траву. Их в списке восемь: по улицам Куцыгина (от улицы Пушкинская до улицы Кольцовская), 5 Декабря (от улицы 20-летия Октября «Бассейн» до улицы Челюскинцев), 20-летия Октября (вдоль дома №38Б обе стороны и у дома №66), Кропоткина (дома №№1-3 и от дома №15 до улицы 3 Интернационала), улица Челюскинцев (от дома № 80 до дома №88а).

ИСТОЧНИК KP.RU

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