2020-04-07T11:35:44+03:00
Происшествия

Под Воронежем ночью сгорел частный дом

Огонь уничтожил также сарай и сенник
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Пожарные ночью 7 апреля выезжали в Новоусманский район.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 7 апреля в 00.34. Пожар случился в селе Тимирязево. Тушили его почти час 9 человек на трех пожарных машинах. В результате пожара сгорел жилой дом площадью 60 кв метров, обрушилась кровля. Огонь уничтожил также надворную постройку и сенник. Из людей никто не пострадал. Эксперты выясняют причину возгорания, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

При пожаре или ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101». телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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