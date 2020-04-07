2020-04-07T12:59:49+03:00
Происшествия

Задержали налетчиков в масках, которые взорвали в Воронеже банкомат

Гастролеров вычислили по записям камер видеонаблюдений
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ростовской области задержали налетчиков, которые пытались ограбить банкоматы в Железнодорожном районе Воронежа. Поймать грабителей удалось благодаря записям видеокамер.

Двое преступников в масках пытались вскрыть банкоматы на улице Электровозной ночью 26 марта. Мужчины подсоединили газовое оборудование с дистанционным взрывателем к банкомату и взорвали его. Деньги (в банкоматах находилось около двух миллионов рублей) похитить не удалось, потому что грабителей спугнули прохожие.

Чтобы скрыть свои личности, преступники работали в масках и капюшонах, но их все равно вычислили. Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в помещении финансовой организации, и установили данные автомобиля «Шкода Рапид», на котором передвигались злоумышленники. Данные о машине привели полицейских к Ростову-на-Дону. Личности и местонахождение подозреваемых установили и их задержали на территории Ростовской области.

В отделе полиции 28-летний житель Волгоградской области и 33-летний житель Ростовской области признались, что днем провели «разведку» в банке, а уже ночью наведались туда с собственноручно изготовленным оборудованием для вскрытия банкоматов.

Теперь им придется ответить за грабеж. И не один: установлена причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений в Волгоградской и Ростовской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники повесили 340 тыс кредита на жительницу Воронежа, мечтающую сдать квартиру
В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Воронежcкой области число пожаров травы возросло в четыре раза
Уровень удовлетворенности клиентов Tele2 качеством сервиса составил 95%
Работникам агропредприятий в Воронежской области задерживали зарплату
Работающие воронежцы старше 65 лет могут получить «больничный» на период самоизоляции
Контролера капремонта в доме в центре Воронежа выбрали, подделав подписи жильцов
Воронежцы в период самоизоляции могут проконсультироваться с офтальмологом по телефону
В школах в Воронежской области учеников незаконно заставляли платить за испорченные учебники
Воронежец по поддельным справкам получил 55 тыс субсидии на оплату жилья и коммуналки
В Воронежской области водителя, повторно пойманного пьяным за рулем, лишили прав на 3 года
В центре Воронежа восстанавливают газоны
Под Воронежем ночью сгорел частный дом
Более 300 человек могли заразиться коронавирусом от пациента в Воронежской области
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток