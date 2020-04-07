Задержали налетчиков в масках, которые взорвали в Воронеже банкомат

7 Апр 2020 2020-04-07T12:59:49+03:00

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В Ростовской области задержали налетчиков, которые пытались ограбить банкоматы в Железнодорожном районе Воронежа. Поймать грабителей удалось благодаря записям видеокамер.

Двое преступников в масках пытались вскрыть банкоматы на улице Электровозной ночью 26 марта. Мужчины подсоединили газовое оборудование с дистанционным взрывателем к банкомату и взорвали его. Деньги (в банкоматах находилось около двух миллионов рублей) похитить не удалось, потому что грабителей спугнули прохожие.

Чтобы скрыть свои личности, преступники работали в масках и капюшонах, но их все равно вычислили. Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в помещении финансовой организации, и установили данные автомобиля «Шкода Рапид», на котором передвигались злоумышленники. Данные о машине привели полицейских к Ростову-на-Дону. Личности и местонахождение подозреваемых установили и их задержали на территории Ростовской области.

В отделе полиции 28-летний житель Волгоградской области и 33-летний житель Ростовской области признались, что днем провели «разведку» в банке, а уже ночью наведались туда с собственноручно изготовленным оборудованием для вскрытия банкоматов.

Теперь им придется ответить за грабеж. И не один: установлена причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений в Волгоградской и Ростовской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU