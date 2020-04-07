В Воронежской области "Рено" перевернулся в кювете

7 Апр 2020 2020-04-07T10:31:18+03:00

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За 6 апреля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 47 ДТП, большинство из которых произошло в областном центре – 32.. Двое получили травмы различной тяжести.

Около десяти утра в Калачеевском районе перевернулась "Рено". Авария произошла на 43-м километре автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка». 26-летняя автоледи не справилась с управлением, вылетела в кювет, иномарка опрокинулась. Женщину доставили в больницу с травмами.

Сотрудники полиции устанавливаются обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU