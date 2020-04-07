2020-04-07T10:18:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже из-за режима самоизоляции вместо семейного фестиваля проведут он-лайн викторины

А сам форум из-за коронавируса перенесут на июль
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Из-за запрета на массовые мероприятия в связи с борьбой с распространением коронавируса в Воронеже перенесли фестиваль «Семья духом сильна», который планировался 17 мая. Пока новой датой назначено 5 июля. Это неплохо, а даже очень символично: праздник пройдет в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля.

Фестиваль пройдет на «Винзаводе». Напомним, участников ждут многочисленные интерактивные площадки, викторины, конкурсы, творческая программа и три квеста: «Безвредные советы» для участников от 5 до 10 лет, мобильный квест по центру Воронежа, а также игра «Семья духом сильна» для детей и их родителей.

В ожидании фестиваля организаторы решили развлечь тех, кто находится на самоизоляции дома из-за коронавируса. С 10 апреля по 8 мая пройдет серия онлайн-игр для всех желающих. Чтобы принять участие в викторине «Семья дома сидит», необходимо скачать приложение CryptoFox в Google Play или App Store. Участников ждет 10 вопросов на самые разные темы: еда, спорт, кино и даже мемы. Необходимо ответить как можно быстрее. Все игроки получат секретные промокоды на призы.

Первая викторина пройдет 10 апреля. Игры будут проводиться по пятницам в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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