В период самоизоляции воронежский художник приглашает на онлайн выставку
В период борьбы с коронавирусом, когда запрещены культурные мероприятия, воронежский художник Михаил Добровольский приглашает на вернисаж на диване.
- В это непростое время, пока все сидят дома, я хотел бы немного скрасить досуг и пригласить вас на внеплановую онлайн-выставку с картинками, которых вы еще не видели: их не было ни в моем профиле, ни где бы то ни было еще, - отмечает художник. - Выставка пройдет в захламленной квартире. Я проведу недолгий прямой эфир, будет банкет для одной персоны. Покажу работы, но ничего про них не расскажу, зато у вас появится возможность задать вопросы. После выставки постепенно буду выкладывать работы в профиль.
Прямой эфир пройдёт в инстаграме @goodwolfskin.art 7 апреля в 18.00.
ИСТОЧНИК KP.RU