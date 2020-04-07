В период самоизоляции воронежский художник приглашает на онлайн выставку

7 Апр 2020 2020-04-07T08:58:53+03:00

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В период борьбы с коронавирусом, когда запрещены культурные мероприятия, воронежский художник Михаил Добровольский приглашает на вернисаж на диване.

- В это непростое время, пока все сидят дома, я хотел бы немного скрасить досуг и пригласить вас на внеплановую онлайн-выставку с картинками, которых вы еще не видели: их не было ни в моем профиле, ни где бы то ни было еще, - отмечает художник. - Выставка пройдет в захламленной квартире. Я проведу недолгий прямой эфир, будет банкет для одной персоны. Покажу работы, но ничего про них не расскажу, зато у вас появится возможность задать вопросы. После выставки постепенно буду выкладывать работы в профиль.

Прямой эфир пройдёт в инстаграме @goodwolfskin.art 7 апреля в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU