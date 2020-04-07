2020-04-07T08:13:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Воронеже: театр оперы и балета покажет 4 балетa онлайн

В период борьбы с коронавирусом можно посмотреть спектакли на сайте учреждения
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежский театр оперы и балета в период самоизоляции в связи с борьбой с коронавирусом продолжает организовывать дистанционный досуг поклонников искусства. Теперь в новом разделе на сайте театра можно будет увидеть не только оперы, но и балеты. Серия видеоверсий современных балетов появится на канале в YouTube.

Уже можно увидеть спектакль «Болеро» на музыку Мориса Равеля с хореографией главного балетмейстера театра Александра Литягина. Сольные партии исполняют Диана Егорова и Иван Негробов. Впервые «Болеро» было показано на воронежской сцене в 2018 году в рамках IV балетного фестиваля.

А сегодня, 7 апреля, на канале появится видеоверсия ещё одного проекта IV балетного фестиваля – «Бизе-сюита». Хореографию балета можно назвать неоклассической. Балетмейстер Иван Кузнецов вдохновлялся творчеством хореографа Джорджа Баланчина, но целенаправленно ушёл от оркестрового сопровождения. Балет идёт под звуки фортепиано для того, чтобы подчеркнуть камерность данного произведения и не перегружать его мощью звучащего оркестра. Сольные партии исполняют Елизавета Корнеева и Михаил Ветров.

Серия показов продолжится видеоверсиями проектов фестиваля современной хореографии «RE:Форма танца». С 9 апреля в режиме онлайн будет доступен спектакль «Принцесса Тур'андот» на музыку Джакомо Пуччини с хореографией Екатерины Кисловой. Образ Турандот создан певицей Юлией Проняевой. С 11 апреля можно посмотреть видеозапись спектакля «Чайковский. Времена года» на музыку Чайковского и Пешкова с хореографией Павла Глухова. Балетмейстер показал свободное владение пространством, светом и предметами.

Спектакли можно будет посмотреть до конца апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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