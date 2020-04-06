На окраине Воронежа подожгли три гектара камыша и сухой травы

6 Апр 2020 2020-04-06T21:00:14+03:00

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Очередной ландшафтный пожар случился на окраине Воронежа – на улице Екатерины Зеленко. Фото достаточно внушительной стены огня разместили в паблике «Типичный Воронеж». Пламя бушевало недалеко от домов, местные жители жаловались, что нельзя открыть окна. Там, по данным пожарных, полыхало три гектара камыша и сухой травы. Пожар начался около трех часов дня. Потушить его удалось в районе шести часов вечера.

Напомним, постоянные возгорания травы, камыша и лесопосадок вынудили областные власти ввести особый противопожарный режим гораздо раньше обычного – 1 апреля. Он подразумевает запрет въезда в леса и разведения костра на любом открытом пространстве. В региональном ГУ МЧС заявили, что будут усилены патрули, и жители области, не соблюдающие режим самоизоляции да еще и уничтожающие природу, будут караться штрафом по максимуму – не меньше, чем на четыре тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU