2020-04-06T20:32:22+03:00
Общество

В Воронеже стадион «Факел» после реконструкции сможет принять 8 тысяч зрителей

К 30 апреля обещают подготовить соответствующий проект
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

6 апреля губернатор Александр Гусев в режиме видео-конференции провел совещание, где обсуждали реконструкцию стадиона «Факел» (улица Маршака, 1а). На нем главе региона представили, так сказать, компромиссный вариант проведения работ. В нем учитывали пожелания клуба «Факел», требования РФС и ФНЛ и, конечно, денежный вопрос.

Заместитель руководителя департамента строительной политики области Артур Кулешов рассказал, что в проект вошли футбольное поле, трибуны общей вместимостью восемь тысяч мест, в том числе два фанатских сектора по тысяче мест каждый. Под одной из трибун оборудуют все необходимые команде помещения. К 30 апреля проект реконструкции стадиона обещают завершить и передать для получения положительного заключения госэкспертизы. Затем пройдут торги, где определят подрядчика

Александр Гусев в целом одобрил представленный вариант. Однако губернатор поручил еще раз детально посмотреть, можно ли на чем-нибудь сэкономить.

- Эстетичный внешний вид, удобство и функциональность не противоречат решениям, которые помогут установить адекватную цену реконструкции, - заявил глава области.

Напомним, Центральный стадион профсоюзов, где пока играет «Факел», давно попал в немилость к властям. Сейчас идут переговоры о его переходе в областную собственность. Александр Гусев пообещал, что по крайней мере в ближайшие четыре года главная спортивная площадка города не превратится ни в торговый центр, ни в очередную многоэтажку.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На окраине Воронежа подожгли три гектара камыша и сухой травы
В Воронеже стадион «Факел» после реконструкции сможет принять 8 тысяч зрителей
В Воронежской области подготовят 1680 коек для пациентов с коронавирусом
Воронежским беременным женщинам рассказали, как проходить обследование в условиях пандемии коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 6 апреля 2020 года составило девять человек
В Воронеже полицейские рассказали мигрантам о регистрации во время пандемии коронавируса
В мэрии Воронежа пообещали помочь с транспортом восьми домам, отрезанным от цивилизации
В Воронежской области фермершу могут посадить на шесть лет за растрату 297 тысяч рублей
Как отразится эпидемия коронавируса на урожае в Воронежской области
Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладам
Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусу
В Воронежской области начали следить за приезжими из других регионов