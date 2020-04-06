В Воронеже стадион «Факел» после реконструкции сможет принять 8 тысяч зрителей

6 Апр 2020 2020-04-06T20:32:22+03:00

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6 апреля губернатор Александр Гусев в режиме видео-конференции провел совещание, где обсуждали реконструкцию стадиона «Факел» (улица Маршака, 1а). На нем главе региона представили, так сказать, компромиссный вариант проведения работ. В нем учитывали пожелания клуба «Факел», требования РФС и ФНЛ и, конечно, денежный вопрос.

Заместитель руководителя департамента строительной политики области Артур Кулешов рассказал, что в проект вошли футбольное поле, трибуны общей вместимостью восемь тысяч мест, в том числе два фанатских сектора по тысяче мест каждый. Под одной из трибун оборудуют все необходимые команде помещения. К 30 апреля проект реконструкции стадиона обещают завершить и передать для получения положительного заключения госэкспертизы. Затем пройдут торги, где определят подрядчика

Александр Гусев в целом одобрил представленный вариант. Однако губернатор поручил еще раз детально посмотреть, можно ли на чем-нибудь сэкономить.

- Эстетичный внешний вид, удобство и функциональность не противоречат решениям, которые помогут установить адекватную цену реконструкции, - заявил глава области.

Напомним, Центральный стадион профсоюзов, где пока играет «Факел», давно попал в немилость к властям. Сейчас идут переговоры о его переходе в областную собственность. Александр Гусев пообещал, что по крайней мере в ближайшие четыре года главная спортивная площадка города не превратится ни в торговый центр, ни в очередную многоэтажку.

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ИСТОЧНИК KP.RU