2020-04-06T19:00:31+03:00
Общество

В Воронеже полицейские рассказали мигрантам о регистрации во время пандемии коронавируса

Их пока не будут штрафовать за опоздание в подаче документов
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В региональном ГУ МВД разъяснили порядок приема документов и выдачи разрешений на работу иностранцам, приехавшим в Воронежскую область, а также подачи заявлений на патент, позволяющий не выезжать из России.

В частности, временно не будут привлекать к административной ответственности за подачу документов позднее 30 календарных дней с даты въезда. Для того, чтобы попасть в службу миграции, нужно предварительно записаться по телефону 8 (473) 207-10-53, доб.204.

Отделение по вопросам трудовой миграции находится по адресу: Воронеж, ул. 9 Января, д.68 «З». Время работы с 09.00 до 18.00 часов ежедневно, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, выходные: суббота, воскресенье. Кроме того, полицейские напомнили, что приходить на прием нужно в медицинских масках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На окраине Воронежа подожгли три гектара камыша и сухой травы
В Воронеже стадион «Факел» после реконструкции сможет принять 8 тысяч зрителей
В Воронежской области подготовят 1680 коек для пациентов с коронавирусом
Воронежским беременным женщинам рассказали, как проходить обследование в условиях пандемии коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 6 апреля 2020 года составило девять человек
В Воронеже полицейские рассказали мигрантам о регистрации во время пандемии коронавируса
В мэрии Воронежа пообещали помочь с транспортом восьми домам, отрезанным от цивилизации
В Воронежской области фермершу могут посадить на шесть лет за растрату 297 тысяч рублей
Как отразится эпидемия коронавируса на урожае в Воронежской области
Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладам
Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусу
В Воронежской области начали следить за приезжими из других регионов