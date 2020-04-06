В Воронеже полицейские рассказали мигрантам о регистрации во время пандемии коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T19:00:31+03:00

Их пока не будут штрафовать за опоздание в подаче документов

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В региональном ГУ МВД разъяснили порядок приема документов и выдачи разрешений на работу иностранцам, приехавшим в Воронежскую область, а также подачи заявлений на патент, позволяющий не выезжать из России.

В частности, временно не будут привлекать к административной ответственности за подачу документов позднее 30 календарных дней с даты въезда. Для того, чтобы попасть в службу миграции, нужно предварительно записаться по телефону 8 (473) 207-10-53, доб.204.

Отделение по вопросам трудовой миграции находится по адресу: Воронеж, ул. 9 Января, д.68 «З». Время работы с 09.00 до 18.00 часов ежедневно, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, выходные: суббота, воскресенье. Кроме того, полицейские напомнили, что приходить на прием нужно в медицинских масках.

ИСТОЧНИК KP.RU