В мэрии Воронежа пообещали помочь с транспортом восьми домам, отрезанным от цивилизации

6 Апр 2020 2020-04-06T18:38:37+03:00

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В городской администрации представили свое видение ситуации, в которой оказались жильцы восьми домов на улице Землячки Железнодорожного района. Напомним, их жильцы жаловались на то, чтобы дойти до Ленинского проспекта, им приходится пробираться по грязной и темной да вдобавок еще неосвещенной дороге (с уличными фонарями вообще там проблемы). Кроме того, батареи в домах греют совсем плохо, а на транспорт можно сесть только с утра.

В мэрии на претензии людей ответили по пунктам:

- Что касается транспорта, сейчас через улицу Землячки проходит одна единица подвижного состава по маршруту № 52АВ. Однако условия нового контракта, заключенного с перевозчиком, предусматривают выпуск на линию еще двух автобусов. Но они будут выходить на линию по мере восстановления пассажиропотока (сейчас он минимальный в связи с режимом всеобщей самоизоляции). Также изменения внесены в схему движения автобусов. По просьбам горожан, оно будет организовано от вокзала «Воронеж-1» до остановки «Квартал Заячья Поляна».

По теплоснабжению: до конца 2020 года планируется наладить работу блочно-модульной котельной, вопрос со строительством которой на данный момент решается. Уже сформирован и оформлен земельный участок. В ближайшее время намечено организовать конкурсную процедуру по определению организации, с которой будет заключен контракт на строительство котельной и тепловых сетей.

И по благоустройству. В 2017 году на всем протяжении улицы Землячки была произведена полная замена асфальта на дороге, и сегодня проезжая часть находится в хорошем состоянии. В 2018 году выполнены работы по устройству тротуара по ул. Землячки: от дома № 41 до № 43. Кроме этого, в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» был полностью благоустроен двор дома № 43.

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ИСТОЧНИК KP.RU