2020-04-06T18:46:17+03:00
Происшествия

В Воронежской области фермершу могут посадить на шесть лет за растрату 297 тысяч рублей

Она получила грант на развитие бизнеса на сумму 2 миллиона 300 тысяч
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские обнаружили, что 62-летняя глава молочной фермы весьма неаккуратно распорядилась государственными деньгами, выделенными ей в качестве гранта. Женщина получила 2 миллиона 300 тысяч рублей на развитие бизнеса. Оказалось, что 297 тысяч из этой суммы она потратила не на производство, а исключительно на личные нужды. При этом в контролирующие органы предоставила липовые документы, что якобы на эти деньги покупала сельхозтехнику и крупный рогатый скот.

В отношении главы фермерского хозяйства сотрудники регионального Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Женщина до суда будет находиться под подпиской о невыезде. Она признала свою вину. Ей грозит до шести лет тюрьмы, но учитывая, что ранее фермерша к уголовной ответственности не привлекалась, максимальный срок маловероятен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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