2020-04-06T17:50:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Как отразится эпидемия коронавируса на урожае в Воронежской области

Посевная кампания началась во всех районах
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Ограничения и режим самоизоляции не отразятся на посевной кампании в Воронежской области. Об этом рассказали в департаменте аграрной политики региона. Более того, благодаря теплой погоде, сев яровых культур начался уже во всех районах. К этому моменту посеяли 19% от запланированных площадей дерновых, зерно-бобовых культур и сахарной свеклы. А это значит, что без муки, сахара и гречки воронежцы не останутся.

Что касается состояния озимых культур, то больше половины из них (53%), несмотря на сложные погодные условия этой зимой, находятся в хорошем состоянии. Состояние 42% оценили на «троечку», а 5% посевов погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На окраине Воронежа подожгли три гектара камыша и сухой травы
В Воронеже стадион «Факел» после реконструкции сможет принять 8 тысяч зрителей
В Воронежской области подготовят 1680 коек для пациентов с коронавирусом
Воронежским беременным женщинам рассказали, как проходить обследование в условиях пандемии коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 6 апреля 2020 года составило девять человек
В Воронеже полицейские рассказали мигрантам о регистрации во время пандемии коронавируса
В мэрии Воронежа пообещали помочь с транспортом восьми домам, отрезанным от цивилизации
В Воронежской области фермершу могут посадить на шесть лет за растрату 297 тысяч рублей
Как отразится эпидемия коронавируса на урожае в Воронежской области
Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладам
Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусу
В Воронежской области начали следить за приезжими из других регионов