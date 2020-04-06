Как отразится эпидемия коронавируса на урожае в Воронежской области

6 Апр 2020 2020-04-06T17:50:36+03:00

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Ограничения и режим самоизоляции не отразятся на посевной кампании в Воронежской области. Об этом рассказали в департаменте аграрной политики региона. Более того, благодаря теплой погоде, сев яровых культур начался уже во всех районах. К этому моменту посеяли 19% от запланированных площадей дерновых, зерно-бобовых культур и сахарной свеклы. А это значит, что без муки, сахара и гречки воронежцы не останутся.

Что касается состояния озимых культур, то больше половины из них (53%), несмотря на сложные погодные условия этой зимой, находятся в хорошем состоянии. Состояние 42% оценили на «троечку», а 5% посевов погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU