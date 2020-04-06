2020-04-06T17:46:34+03:00
Общество

Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладам

По всем договорам вкладов, которые заканчиваются с 30 марта по 5 мая, банк продолжит начислять клиентам проценты по ставке, действующей на момент окончания договора до 6 мая
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Данные условия распространяются и на тех, у кого в настоящий момент есть промовклад: начисления будут проходить по повышенным ставкам, прописанным в условиях договора по вкладу. Автоматическая пролонгация переносится на первый рабочий день — 6 мая.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, но не дожидаясь 6 мая, то смогут сделать это без ограничений, в любой день в Сбербанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы. Проценты по вкладу будут начислены за все дни до даты закрытия.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и Сберегать» ПАО Сбербанк:

«Мы понимаем насколько сейчас важно оставаться дома. Многие клиенты в день завершения вкладов приходят в отделения для переоформления. Поэтому клиентам, вклады которых заканчиваются с 30 марта по 5 мая, мы продолжим начислять выгодные проценты до 6 мая. Это решение позволит оставаться дома в течение нерабочих дней, объявленных Президентом и при этом не беспокоиться за доходность своих вложений. Важно отметить, что при необходимости такие вклады можно закрыть в любой момент без потери начисленных процентов и перевести средства на карту».

Сегодня управлять своими вкладами удобнее всего в мобильном приложении и web-версии Сбербанк Онлайн. Клиенты могут дистанционно, не выходя из дома и не подвергая себя ненужному риску, в любое удобное время суток открывать вклады, пополнять их и снимать с них денежные средства (если такая возможность предусмотрена договором вклада), а также закрывать вклады и переводить деньги с них на свои карты, причем этими деньгами сразу же можно распоряжаться без каких-либо ограничений, потому что эти операции происходят моментально. На доступность наших дистанционных сервисов режим самоизоляции не влияет: они, как и всегда, работают круглосуточно и без сбоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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