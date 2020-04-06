В Воронежской области начали следить за приезжими из других регионов

6 Апр 2020 2020-04-06T17:25:41+03:00

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Губернатор Александр Гусев в своем Указе от 3 апреля потребовал от муниципалитетов каждый день делать списки людей, приехавших после 1 марта в нашу область при условии, что раньше они в ней не жили по крайней мер полгода. Составлять их сотрудники сельских администраций и городских управ будут вместе с сотрудниками силовых структур.

Списки нужно направлять в управление региональной политики. Чиновники будут обобщать информацию и направлять ее в Роспотребнадзор.

Напомним, среди новых девяти человек, у которых коронавирус обнаружили во время их пребывания в Воронежской области, 29-летняя девушка приехала из соседнего региона, 64-летняя женщина – из Подмосковья. Еще трое прилетели из-за рубежа. Двое вернулись из Франции, еще одна женщина – из Дании. 35-летняя дама возвратилась из Москвы. И лишь двое не выезжали за пределы области (в их числе семилетний ребенок), но они контактировали с прибывшими из-за рубежа.

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ИСТОЧНИК KP.RU