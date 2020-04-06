ЕГЭ - 2020 в Воронеже: из-за коронавируса выпускники начнут сдавать экзамены с 8 июня

6 Апр 2020 2020-04-06T17:14:45+03:00

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Из-за эпидемии коронавируса сроки сдачи ЕГЭ сдвинули на две недели. Проведение единого госэкзамена начнется с 8 июня. Окончательное расписание с датами всех дисциплин появится позже. Ранее в департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской области сообщили, что Рособрнадзор перенес сроки досрочного периода ЕГЭ на резервные дни основного периода. Однако по решению региональной комиссии «досрочники» могут сдавать единый госэкзамен и в основные дни основного периода. Для ребят, которые находятся на лечении, организуют пункты проведения ЕГЭ в амбулаторной организации по месту лечения.

- Уже сейчас существуют электронные форматы сдачи единого госэкзамена, например, по информатике. Коллеги из федерального центра прорабатывают разные варианты удаленного написания и других предметов. Но не будем забегать вперед. Надеемся, что с ситуацией по коронавирусу удастся справиться, и мы выйдем в штатный режим, - пояснил ранее руководитель регионального департамента образования Олег Мосолов.

Отметим, что девятиклассники начнут сдавать ОГЭ с 9 июня. График экзаменов также появится позже.

ИСТОЧНИК KP.RU