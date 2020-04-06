2020-04-06T16:55:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Воронежской области: смотрите онлайн фильмы про войну

Кино к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной показывают на сайтах учреждений культуры
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С апреля по сентябрь в 376 учреждениях культуры области пройдут показы отечественного кино, посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В условиях самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса проект стартовал в режиме онлайн - в виде трансляций на сайтах культурно-досуговых учреждений.

В Рамонском районе на 10 онлайн-площадках пройдут трансляции документального фильма «Концерт фронту». В Борисоглебске на двух онлайн-площадках ежедневно по 8 апреля включительно показывают четыре военных фильма, в Кантемировском районе классику советского и российского кино крутят на 4 онлайн-площадках. Учреждения культуры Аннинского, Богучарского, Лискинского, Ольховатского, Острогожского, Поворинского, Россошанского и Семилукского районов запустят кино в ближайшее время.

По завершению ограничительных мер кинопоказы отечественного кино пойдут в более привычной форме — в зрительных залах учреждений культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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