2020-04-06T16:54:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже впервые закрыли торговую точку за нарушение режима самоизоляции

Цветочный киоск в Шилово не будет работать до конца апреля
Юрий КОЗЛОВ
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Не время цветами торговать - коронавирус наступает!Не время цветами торговать - коронавирус наступает!Фото: Михаил ФРОЛОВ
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6 апреля вступило в силу решение суда о приостановке работы цветочного киоска в Шилово. Торговая точка будет закрыта до 30 апреля.

Цветы, как известно, не являются товаром первой необходимости. Тем не менее индивидуальный предприниматель проигнорировал требования властей и продолжил работать. 3 апреля к нему с проверкой пришли полицейские и сотрудники Роспотребнадзора. Они зафиксировали нарушение, материалы проверки отправили в Советский районный суд, который и принял решение временно закрыть киоск. Теперь он не будет работать до конца апреля, даже если условия режима всеобщей самоизоляции смягчат.

Кроме того, по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» предпринимателю грозил штраф. Какую конкретно сумму он заплатит, не сообщают, но диапазон достаточно велик – от 15 до 150 тысяч рублей.

Напомним, в региональном ГУ МВД ранее сообщали, что аналогичные нарушения совершили еще четверо продавцов цветов и еще один торговец очками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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