2020-04-06T16:17:19+03:00
Общество

В Воронеже начали разбирать фасад аквапарка, где утонул ребенок

Здание перепрофилируют в торгово-развлекательный центр
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Аквапарка в "Фишке" теперь не будет.Аквапарка в "Фишке" теперь не будет.Фото: с сайта fishka-vrn.ru
Изменить размер текста:

В аквапарке «Фишка», расположенном в Левобережном районе по адресу: улица Остужева, 2Б, начали разбирать фасад. Напомним, в этом здании 5,5 лет назад – 22 августа 2014 года произошла ужасная трагедия – утонул четырехлетний мальчик. Родители ненадолго отвлеклись, и он наглотался воды, откачать его не сумели. Оказалось, что спасатели в аквапарке работали спустя рукава, на аттракционах посетители видели грибок, ржавчину, безопасность труб, по которой съезжали в воду люди, была далека от нормальной.

Теперь на месте аквапарка появится торгово-развлекательный центр.

- Здание разрушать и на его месте строить новое не будем, планируем просто изменить дизайн фасада, - рассказал глава выкупившей здание группы компаний «Развитие», депутат облдумы Сергей Гончаров. – Кроме того, проведем реновацию внутри. Здание будет перепрофилировано – там откроют торгово-развлекательный центр с офисными помещениями. Ориентировочно все работы завершат до конца 2020 года, о точной дате в нынешних условиях сказать трудно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Воронежской области: смотрите онлайн фильмы про войну
В Воронеже впервые закрыли торговую точку за нарушение режима самоизоляции
В Воронеже начали разбирать фасад аквапарка, где утонул ребенок
Всероссийские проверочные работы в Воронеже 2020: как коронавирус отразится на контрольных
В Воронежской области назначили нового начальника УФСИН
Житель Воронежской области лишился 50 тысяч во время покупки лодки через интернет
Режим самоизоляции в Воронежской области: как будут оказывать помощь пациентам с инсультом
Tele2 продлевает бесплатный доступ к мессенджерам для абонентов за рубежом
Восемь домов Воронежа оказались отрезанными от цивилизации
В Воронеже цветочников оштрафовали за работу во время самоизоляции
Коронавирус в Воронеже: вслед за масками и парацетамолом горожане раскупают термометры
В Воронеже к концу года построят центр мужской гимнастики
В Воронежской области прокуратура заинтересовалась соседом, коловшим ребенка вилами
Воронежцев приглашают на он-лайн лекцию по истории
Самоизоляция в Воронежской области: как онкобольные получают медпомощь
В центре Воронежа ночью сгорела крыша киоска
Пик заболеваемости коронавирусом в Воронеже: прогнозы и мнения экспертов
В Воронеже женщина потеряла 400 тысяч после телефонного разговора с мошенником
В Воронежской области пропал 75-летний мужчина