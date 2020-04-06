В Воронеже начали разбирать фасад аквапарка, где утонул ребенок

6 Апр 2020 2020-04-06T16:17:19+03:00

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В аквапарке «Фишка», расположенном в Левобережном районе по адресу: улица Остужева, 2Б, начали разбирать фасад. Напомним, в этом здании 5,5 лет назад – 22 августа 2014 года произошла ужасная трагедия – утонул четырехлетний мальчик. Родители ненадолго отвлеклись, и он наглотался воды, откачать его не сумели. Оказалось, что спасатели в аквапарке работали спустя рукава, на аттракционах посетители видели грибок, ржавчину, безопасность труб, по которой съезжали в воду люди, была далека от нормальной.

Теперь на месте аквапарка появится торгово-развлекательный центр.

- Здание разрушать и на его месте строить новое не будем, планируем просто изменить дизайн фасада, - рассказал глава выкупившей здание группы компаний «Развитие», депутат облдумы Сергей Гончаров. – Кроме того, проведем реновацию внутри. Здание будет перепрофилировано – там откроют торгово-развлекательный центр с офисными помещениями. Ориентировочно все работы завершат до конца 2020 года, о точной дате в нынешних условиях сказать трудно.

ИСТОЧНИК KP.RU