Всероссийские проверочные работы в Воронеже 2020: как коронавирус отразится на контрольных

6 Апр 2020 2020-04-06T16:11:45+03:00

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Даты проведения Всероссийских проверочных работ придется скорректировать из-за ситуации с коронавирусом. Как сообщили в департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской области график написания ВПР для учеников 4-7-х классов (которые считаются обязательными) будут определяться школами самостоятельно по согласованию с департаментом. Возможны любые даты до конца учебного года. Что касается ВПР в 8 и 11 классах, их написание предлагалось в режиме апробации, то есть учебные заведения вновь сами будут решать проводить их или нет.

Напомним, Всероссийские проверочные работы впервые провели в 2016 году. С тех пор ВПР стали регулярными.

ИСТОЧНИК KP.RU