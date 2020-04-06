2020-04-06T16:11:45+03:00
Общество

Всероссийские проверочные работы в Воронеже 2020: как коронавирус отразится на контрольных

Из-за COVID-19 график сдачи ВПР придется корректировать
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Даты проведения Всероссийских проверочных работ придется скорректировать из-за ситуации с коронавирусом. Как сообщили в департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской области график написания ВПР для учеников 4-7-х классов (которые считаются обязательными) будут определяться школами самостоятельно по согласованию с департаментом. Возможны любые даты до конца учебного года. Что касается ВПР в 8 и 11 классах, их написание предлагалось в режиме апробации, то есть учебные заведения вновь сами будут решать проводить их или нет.

Напомним, Всероссийские проверочные работы впервые провели в 2016 году. С тех пор ВПР стали регулярными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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